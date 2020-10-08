بحوث الصحراء ينظم ملتقى علميا حول الإدارة المتكاملة لبساتين الفاكهة بمطروح

شهدت محافظة مطروح فعاليات الملتقى العلمي لمركز بحوث الصحراء حول الإدارة المتكاملة لبساتين الفاكهة تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار التعاون بين مركز بحوث الصحراء وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأوضح الدكتور عبد الله زغلول، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، أن الملتقى العلمي يأتي فى إطار جهود المركز لنشر التوعية اللازمة للمهتمين بالمجالات الزراعية، خاصة فيما يتعلق بإنتاج هذه الأنواع الاقتصادية الهامة تحت ظروف الإجهادات البيئية بالمناطق الصحراوية، مؤكدًا دعم مركز بحوث الصحراء للمجتمعات المحلية بهذه المناطق بما يضمن رفع القدرات الفنية للمزارعين والفنيين فى مجالات إدارة المياه وزيادة الانتاجية مع تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

فيما أوضحت الدكتورة شيرين عادل، أستاذ الفاكهة بالمركز ورئيس المشروع البحثي، أن الفئات المستهدفة من المشروع هم المهندسون الزراعيون والمشرفون بمديرية الزراعة والإدارات الزراعية، وأيضا جمعيات المجتمع الأهلي، واهتم المشروع بإجراء العديد من الممارسات والتطبيقات التى من شأنها تحسين إنتاجية البساتين بزيادة التوسع الرأسي للإنتاج، وإضافة المحسنات للتربة وتطبيقات المعايير الآمنة لاستخدامات الأحماض العضوية والتسميد وتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية التى لها تأثيرات سلبية بيئيا، خاصة عند المغالاة فى استخدامها أو تطبيقاتها بطريقة غير صحيحة.

كما تم خلال الملتقي العلمي استعراض أهم مخرجات وإنجازات المشروع التطبيقي فيما يتعلق برصد المشكلات التى تواجه الإنتاج والتسويق للمحاصيل البستانية، وأيضا التدريب على الطرق الحديثة والاقتصادية لإنتاج الكمبوست والأسمدة العضوية، وتدوير المخلفات الزراعية والتدريب على أهم الممارسات والتعريف بالاشتراطات الواجب توافرها واتباعها فى التصنيع الزراعي.



كما أشاد الحضور بجهود مركز بحوث الصحراء من فعاليات، وأهمية استمرار هذه الجهود التى لا يستغنى عنها المجتمع الزراعي فى المناطق الصحراوية وحديثة الاستصلاح ومنها مناطق الساحل الشمالى الغربي ومطروح.