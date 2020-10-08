الجالية المصرية تكرم السفير إيهاب بدوي بمناسبة انتهاء فترة عمله



كرم الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا

السفير ايهاب بدوي بمناسبة انتهاء فترة عمل السفير ايهاب بدوي بموقع سفير مصر في باريس.

وقالت الجالية إن الجالية المصرية بفرنسا حظيت ببعثة دبلوماسية وطنية برئاسة السفير ايهاب بدوي وخلال هذه الفترة شهدت العلاقات بين مصر وفرنسا تحسن وتطوير على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية ورعاية كاملة للجالية المصرية كما بذل السفير ايهاب بدوي مجهودات للم شمل الجالية ورحب بالحضور المشاركين وقد عبر عدد من الحضور عن خالص الشكر والتقدير.

وتقدم الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا بتقديم درع الاتحاد متضمن الشكر والتقدير ومثل الاتحاد في المشاركة عبدالحميد نقريش الأمين العام للاتحاد ونشات الحصري نائب رئيس الاتحاد ونسيم كامل رئيس جمعية الشباب القبطي بفرنسا وعضو مجلس إدارة الاتحاد وأحمد العزازي عضو مجلس الاتحاد وعن شباب الاتحاد ناريمان عبدالحميد وجيهان نقريش وحرصتا على تقديم درع اهداء باسم شباب الاتحاد وأحمد نقريش ومحمود فايز ومحمد عبد العظيم ومحمود خلف امين عام جمعية التضامن المصري الفرنسي وعضو مجلس إدارة الاتحاد وجبريل محفوظ مقرر الاتحاد ورئيس جمعية التضامن المصري الفرنسي.

كما شارك العديد من رؤساء الجمعيات ورموز الجالية في اللقاء وحرص البعض على تقديم دروع اهداء وتكريم السفير