كرم الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا السفير ايهاب بدوي بمناسبة انتهاء فترة عمل السفير ايهاب بدوي بموقع سفير مصر في باريس.
وقالت الجالية إن الجالية المصرية بفرنسا حظيت ببعثة دبلوماسية وطنية برئاسة السفير ايهاب بدوي وخلال هذه الفترة شهدت العلاقات بين مصر وفرنسا تحسن وتطوير على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية ورعاية كاملة للجالية المصرية كما بذل السفير ايهاب بدوي مجهودات للم شمل الجالية ورحب بالحضور المشاركين وقد عبر عدد من الحضور عن خالص الشكر والتقدير.
كما شارك العديد من رؤساء الجمعيات ورموز الجالية في اللقاء وحرص البعض على تقديم دروع اهداء وتكريم السفير
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجالية المصرية تكرم السفير إيهاب بدوي بمناسبة انتهاء فترة عمله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.