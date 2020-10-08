فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة .. بخطوات سهلة وميسرة

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة القوى العاملة عن فتح باب التسجيل في المبادرة الرئاسية ، منحة العمالة الغير منتظمة ، اليوم الخميس الموافق 8 اكتوبر 2020 وذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني، وتُقدر المنحة بـ500 جنيه شهريًا للمتضررين من جراء أزمة كورونا، والتي تقررت بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي التي تضمنت الاستمرار بصرفها حتى نهاية العام الحالي 2020.

منحة العمالة الغير منتظمة

أكثر من 2 مليار جنيه القيمة الإجمالية للمنحة

وبلغ عدد المستفيدين من المنحة خلال الأشهر الثلاثة السابقة بحسب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مجدي البدوي، نحو 1.6 مليون مستفيد، وبواقع 500 جنيه شهريًا، وتبلغ القيمة الإجمالية للمنحة التي قررها الرئيس السيسي نحو 2 مليار و400 مليون و314 ألف جنيه، وتم صرفها على 3 شهور، بإجمالي 1500 جنيه لكل عامل مستحق، واشار البدوي إلى أن آلية الصرف الجديدة لن تكون بعيدة عن سابقتها ومن المتوقع أن يستفيد من المنحة أعداد لن تكون مختلفة كثيرًا عن الفترة السابقة

خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

التسجيل للحصول على المنحة سوف يكون إلكترونيًا وذلك بخطوات سهلة وميسرة وتتمثل بالتالي:

الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة.

الضغط على زر التقديم.

إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالمتقدم والتي تشمل ( الاسم رباعي، والرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول، المؤهل الدراسي).

إدخال حالة العمل (مستمرة / متوقفة ).

اسم المحافظة المقيم فيها الراغب في الاستفادة من المنحة.

الضغط على زر إرسال الموجود أسفل الاستمارة الإلكترونية بالموقع.

كيفية صرف منحة العمالة الغير منتظمة

تتم صرف المنحة للعاملين المستحقين وفق الخطوات التالية:

ترسل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رسالة sms لرقم الهاتف المحمول المسجلة في استمارة المنحة.

توزيع المستفيدين من المنحة على 3 دفعات للصرف لمنع التزاحم شهريًا.

يتم الصرف خلال 5 أيام من إرسال الرسالة للمستفيد عبر ماكينة الصرف الآلي

يتم توزيع المنحة من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلية على مستوى الجمهورية.

يتم تحديد يومين للمتخلفين عن الصرف في المواعيد المحددة لهم.

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