بعد توجيهات الرئيس السيسى .. صندوق عطاء يتخطى حاجز 250 مليون جنيه

كشف محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة "عطاء" ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، عن أن الوثائق المصدرة من الصندوق تخطت حالياً حاجز 250 مليون جنيه، وذلك عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم موارد الصندوق بـ100 مليون جنيه تموَل من صندوق "تحيا مصر"، وذلك فى إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم.





وأكد عشماوى، أن ادارة الصندوق حريصة على الترويج له لدى مختلف البنوك والشركات وفئات المجتمع المصرى.

كما كشف عن موافقة مجلس إدارة الصندوق على التعاقد مع شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية لاتاحة شراء وثائق الصندوق إلكترونيا بدون الحاجة للتعامل مع منافذ البنوك، وجار استصدار الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ليكون لصندوق "عطاء" الريادة فى هذا الصدد.

وفى إطار متصل، ناقش مجلس إدارة الصندوق فى اجتماعه برئاسة عماد راغب موقف المشروعات التى يمولها الصندوق من خلال ثلاث مؤسسات وجمعيات أهلية، حيث يهدف مشروعان منهما لإنشاء وتفعيل 16 وحدة تأهيل مرتكز على المجتمع لخدمة الأطفال ذوى الاعاقة من سن يوم الى 18 سنة من الإعاقات البصرية والحركية والسمعية والذهنية وطيف التوحد فى محافظات بنى سويف، المنيا، سوهاج، البحيرة، قنا، أسوان والأقصر.

كما استعرض المجلس خلال الاجتماع موقف تمويل برنامج "تمكين الطلبة ذوى الإعاقة الحركية" بالجامعات المصرية بالتعاون مع مؤسسة الحسن لدمج القادرون باختلاف من خلال دعم الاستقلال الحركى والدمج لطلبة جامعات عين شمس، الإسكندرية، المنصورة واسيوط من خلال توفير 100 كرسى متحرك مصممين بالمقاس، يمكن الطلاب من حضور جامعاتهم بانتظام ويسهل حركتهم، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب من خلال توفير جلسات التأهيل النفسى والحركى ومهارات الحياة اليومية للوصول بهم للاستقلال الحركى هذا بالإضافة الى دمج مشروعات وزارة التضامن الإجتماعى وصندوق تحيا مصر فى ذات المناحي.

تمويل ثلاثة مشروعات تخدم الأطفال ذوى الإعاقة فى 7 محافظات

ومن جانبه نوه عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق إلى أنه جرى استعراض القوائم المالية حتى 30 يونيو الماضى والموافقة على تقرير الالتزام عن النصف الأول من العام.

الجدير بالذكر أن صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاق "عطاء" هو أول صندوق استثمار خيرى يؤسس فى مصر، يعمل وفقاً لتشريعات سوق المال وتحت رقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبدأ الصندوق فى ممارسة نشاطه فى شهر يناير 2020، ويعد آلية مبتكرة تنظمها تشريعات سوق رأس المال، لتكتتب فى وثائقه الأشخاص الاعتبارية والطبيعية ويقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن أمواله على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية المنصوص عليها فى نظامه الأساسى، وهى فى حالة صندوق "عطاء" كل ما يخص ذوى الإعاقة، ويمول الصندوق برامج ومبادرات تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو جهات حكومية.