البابا تواضروس: النفس التى تتجمل بالفضائل تكون مسكنا لله

صلى قداسة البابا تواضروس الثانى القداس الإلهى اليوم الخميس، بكاتدرائية السيدة العذراء ببشائر الخير 3 بمحافظة الإسكندرية، عقب تدشينها بيد قداسته ومشاركة عدد من أحبار الكنيسة.





وقدم البابا تواضروس فى عظة القداس، الشكر لأجهزة الدولة وللأراخنة، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز هذه الكاتدرائية أنها جميلة وواسعة وعالية، وجعل قداسته هذه الصفات الثلاثة موضوعًا للعظة.



وقال قداسته: "كنيسة جميلة فى كل شىء والأجمل أن تكون نفوسنا جميلة مثلها، والنفس التى تتجمل بالفضائل تكون مسكنًا لله، وكاتدرائية السيدة العذراء كنيسة واسعة ومريحة وهذه الصفة تعلمنا فضيلة اتساع القلب للكل، كنيسة عالية وتعنى أن لك صلة مع السماء، وما يوصلك للسماء هى الصلاة".