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وقدم البابا تواضروس فى عظة القداس، الشكر لأجهزة الدولة وللأراخنة، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز هذه الكاتدرائية أنها جميلة وواسعة وعالية، وجعل قداسته هذه الصفات الثلاثة موضوعًا للعظة.
وقال قداسته: "كنيسة جميلة فى كل شىء والأجمل أن تكون نفوسنا جميلة مثلها، والنفس التى تتجمل بالفضائل تكون مسكنًا لله، وكاتدرائية السيدة العذراء كنيسة واسعة ومريحة وهذه الصفة تعلمنا فضيلة اتساع القلب للكل، كنيسة عالية وتعنى أن لك صلة مع السماء، وما يوصلك للسماء هى الصلاة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس: النفس التى تتجمل بالفضائل تكون مسكنا لله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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