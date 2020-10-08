يحملان اسمى شهيدين.. وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية يفتتحان مسجدين غدا

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية غدًا الجمعة، مسجد الشهيد العقيد أحمد المنسى بسوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب، ويؤدى الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية به خطبة الجمعة.





وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، أن وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية يتوجهان بعدها لافتتاح مسجد الشهيد رقيب أول مصطفى أحمد مصطفى بمحور المحمودية بالإسكندرية، ويؤدى به الوزير خطبة الجمعة تحت عنوان: "فضل الشهادة والتضحية فى سبيل الوطن". يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والاهتمام بعمارة بيوت الله عز وجل، من جهة، وتقديرًا لأبنائها العظام الذين ضحوا فى سبيل مجدها وعزتها ورقيها والحفاظ عليها من جهة أخرى.

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