يأتى ذلك تحت رعاية وزارات "التعليم العالى والبحث العلمى، والقوى العاملة والدولة للإنتاج الحربى، الصناعة"، وصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية. يعقد المؤتمر بتقنية الفيدو كونفرنس تحت بعنوان: المنظور العالمى لتطوير منظومة التعليم "الجامعى – العام – الفنى" والافاده منه فى مصر. وتعقد الجلسة الافتتاحية بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السبت.. انطلاق مؤتمر مركز تطوير التعليم الجامعى الدولى الـ13 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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