الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية يشكر السيسى على كاتدرائية بشائر الخير

شكر الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، خلال كلمته فى قداس تدشين كاتدرائية السيدة العذراء بحى بشائر الخير 3، مؤسسات الدولة المصرية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتبرع بالأرض التى أقيمت عليها الكاتدرائية، كما شكر نيافته رجل الأعمال عصمت ناثان لتبرعه ببنائها وتشطيبها.





ودشن قداسة البابا تواضروس الثانى، كاتدرائية السيدة العذراء ببشائر الخير 3 بالإسكندرية والتى تم إنشاؤها فى إطار تطوير منطقة مأوى الصيادين العشوائية كثالث المناطق العشوائية التى تقوم الدولة بتطويرها بالاسم ذاته "بشائر الخير" وهى الكاتدرائية التى تفقدها الرئيس السيسى لدى افتتاحه بشائر الخير 3 فى مايو الماضى.

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