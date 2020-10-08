خطوات تسجيل وتحديث بيانات منحة العمالة غير المنتظمة

أعلنت وزارة القوى العاملة أن الموقع الرسمي للوزارة هو المسؤول عن تسجيل استمارة بيانات العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة حيث تعمل الوزارة حاليًا على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المتأثرة مع عدد من الجهات ذات الصلة، وتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة لهم.

وأصبح التسجيل وتحديث البيانات متاحًا الآن عبر الموقع الإليكتروني

http://www.manpower.gov.eg/

ووصلت رسائل نصية للعديد من المسجلين عبر رقم 2030، تدعوهم لتحديث بياناتهم والتسجيل من اليوم 8 اكتوبر وحتى يوم 15 اكتوبر كحد أقصى.

وجاء نص الرسالة: «السادة الأفاضل.. نرجو من سيادتكم تحديث بيانتكم للاستمرار في صرف منحة العمالة غير المنتظمة

وذلك خلال الفترة من 8 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر للتحديث يرجى الدخول على رابط وزارة القوى العاملة أو رابط العمالة المتضررة وسيصلكم رسالة أخرى بعد التحديث بموعد ومكان الصرف«.

وتأتي خطوات التسجيل للعمالة الغير المنتظمة على النحو التالي:

- الدخول على رابط منحة العمالة المتضررة، يجب معرفة أن طبيعة مقدم الطلب لا يتم تغييرها، حيث إنه من الطبيعي أن يكون المتقدم للمنحة «مواطن»

- كتابة اسم مقدم الطلب رباعى

- كتابة اسم الوظيفة أو المهنة

- كتابة الرقم القومي

- اختيار قطاع الوظيفة

-اختيار نوع التأمينات

- اختيار المهنة

- إذا كنت ترغب في التدريب فعليك باختيار نوع التدريب المطلوب لزيادة مهاراتك

- الحالة الاجتماعية (أعزب – متزوج – مطلق – أرمل) (إجباري)

- كتابة تاريخ الميلاد

- كتابة بيانات إضافية (اختياري)

- بيانات الاتصال كتابة رقم التليفون (الأرضى) وكتابة رقم المحمول

-اختيار المحافظة وكتابة العنوان والمركز أو الحي أو المدينة التابع للمحافظة

- كتابة البريد الإلكتروني إن وجد