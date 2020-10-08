بدء مؤتمر الجونة بحضور نجيب وسميح ساويروس ويسرا وبشرى (صور)

بدأ المؤتمر الصحفي للدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي بحضور مؤسس المهرجان نجيب ساويرس ومؤسس الجونة سميح ساويرس وفريق المهرجان، مدير المهرجان انتشال التميمى ورئيس العمليات والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي بشرى رزة والمدير الفني أمير رمسيس والمنسق العام

أمل المصري المؤسس المشارك والمستشار التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي وعمرو منسي المؤسس المشارك والمستشار المالي لمهرجان الجونة السينمائي

كمال زادة، كما حضرت النجمة يسرا عضو اللجنة الاستشارية للمهرجان والمخرجة ماريان خوري والإعلامية لميس الحديدي والمخرج أمجد ابو العلاء والإعلامية بوسي شلبي وشهد المؤتمر التزام كبير بالتباعد الإجتماعي والكمامات وبدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري.

ومن المقرر أن يكشف الستار عن تفاصيل الدورة الرابعة، حيث سبق وأعلن مهرجان الجونة السينمائي عن برنامج مسابقة الأفلام القصيرة في دورته الرابعة التي تقام خلال الفترة ما بين 23-31 أكتوبر الجارى، ويتضمن البرنامج أفلامًا من فرنسا وإيطاليا وصربيا وسلوفينيا وأوكرانيا وروسيا واليونان وسويسرا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا، إضافة إلى النرويج ومقدونيا وتونس ولبنان والأردن ومصر.

وتشارك المخرجة أنيسة داوود فى المسابقة، حيث تقدم فيلمها "البانو" (تونس، فرنسا)، ويتناول الفيلم قصة أب يُجبر على مجالسة طفله بمفرده لأول مرة، الأمر الذي يدفعه إلى مواجهة مخاوفه الدفينة بعد عرضه في برنامج آفاق (أوريزونتي) الخاص بالدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي، يُعرض في الجونة فيلم جاسمين ترينكا القصير الأول "أن أصبح أمي" (إيطاليا)، وغيرها.