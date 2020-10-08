سعفان يهنئ اتحاد العمال المصريين بإيطاليا بمرور 30 عامًا على تأسيسه

هنأ محمد سعفان وزير القوي العاملة- من خلال رسالة صوتية- الدكتور عيسى إسكندر رئيس اتحاد عمال المصريين بالخارج بمرور 30 عاما علي تأسيس الاتحاد .

كما وجه سعفان التهنئة إلي جميع العاملين المصريين الموجودين في إيطاليا بهذه المناسبة ، متمنيا لهم النجاحات المستمرة التي تعود عليهم بالنفع .

ووجه وزير القوي العاملة التهنئة إلي الجالية المصرية بإيطاليا بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، متمنيا أن تعم الاحتفالات والانتصارات المصرية كل بقاع الأرض.

من جانبه أعرب الدكتور عيسى إسكندر عن سعادته بتهنئة وزير القوي العاملة محمد سعفان، وتواصله مع اتحاد العمال المصريين بايطاليا، لافتا إلي أن ذلك يعكس اهتمام الوزير بكافة العاملين داخل وخارج مصر .

وأشاد أسكندر بالدور الوطني الذي يقوم به وزير القوي العاملة منذ أن تولي، مؤكدا دوره النقابي فى قطاع البترول، ثم رئاسته للنقابة العامة للبترول، فضلا عن

توليه منصب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.