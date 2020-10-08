المشير أبو غزالة.. حول خط برليف لكتلة من النار .. ومن أشهر أقواله: إذا حدث أي عدوان سندمره بالقوة

تحتفل مصر والقوات المسلحة، بمرور 47 عامًا، على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، وتحرير سيناء من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي، في السادس من أكتوبر عام 1973.

حيث عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة، في السادس من أكتوبر عام 1973، إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن وهي سيناء، واستعاد المصريون الأرض، واستعادوا معها كرامتهم واحترامهم للعالم، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة.

وتتميز سيناء بمكانتها الجغرافية وتاريخها الواسع حيث إنها المفتاح لموقع مصر العبقري في قلب العالم بقارته وحضارته، وهي محور الاتصال بين آسيا وأفريقيا بين الشرق والغرب.

وفي إطار الاحتفالات بنصر السادس من أكتوبر، يستعرض موقع دوت الخليج الإخباري الدور الذي قام المشير عبد الحليم أبو غزالة، وزير الدفاع الأسبق، وقائد مدفعية الجيش الثاني في حرب أكتوبر المجيدة. نشأته ولد المشير عبد الحليم أبو غزالة، وزير الدفاع الأسبق، وقائد مدفعية الجيش الثاني في حرب أكتوبر المجيدة، في الأول من يناير عام 1930 بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، حيث تخرج في فبراير 1949 من الكلية الحربية وقد تخصص سلاح مدفعية. تدرجه الوظيفي عين قائد بطارية مدفعية خلال حرب 1956، ثم قائد لواء مدفعية عام 1967، فقائد مدفعية فرقة مشاه خلال الفترة من الفترة 1967 حتى 1969، و قائد لواء صواريخ عام 1970 وقائد مدفعية الجيش الثاني خلال الفترة من 1971 حتى 1974 ثم ملحق حربى بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1976م . وعين المشير أبو غزالة مدير المخابرات الحربية عام 1979، ثم رئيس أركان حرب القوات المسلحة عام 1980، ثم وزير الدفاع والإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة عام 1981، فنائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة عام 1982، كما عين مساعد رئيس الجمهورية عام 1989م . وتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع للفترة ما بين من 1981/03/04 إلى 1989/04/15، وتوفي في سبتمبر2008. الدراسات والشهادات التى حصل عليها حصل المشير عبد الحليم أبو غزالة على بكالوريوس تجارة وماجستير إدارة الأعمال من جامعة القاهرة، كما حصل على دراسة الفنون العسكرية فى الاتحاد السوفيتى وعاد يعمل مدرسًا بالأكاديمية العسكرية المصرية، كما درس فى كلية "لاكلهار" التى درس فيها أشهر قادة أمريكا، بالإضافة إلى إيجادته لعدة لغات هى الإنجليزية والفرنسية والروسية. الحروب التى إشترك فيها شارك المشير عبد الحليم أبو غزالة في حرب فلسطين عام 1948، كما شارك في حرب 1956 أثناء العدوان الثلاثي على مصر، وحرب يونيو 1967، وحرب الاستنزاف من 1967م حتى 1970، وحرب أكتوبر عام 1973م. رابعا الأوسمة والنياشين حصل المشير عبد الحليم أبو غزالة على وسام التحريرعام 1952، كما حصل على وسام ذكرى قيام الجمهورية العربية المتحدة عام 1958، وحصل على وسام نجمة الشرف 1974، وحصل على وسام الجمهورية العسكرى من الطبقة الأولى عام 1974. وحصل أبوغزالة على قلادة النيل عام 1989، وحصل على نوط الجلاء عام 1955، كما حصل على نوط الاستقلال عام 1956، وحصل على نوط النصر عام 1957، ونوط التدريب من الطبقة الأولى عام 1971، وحصل على نوط الخدمة والمهارة عام 1979.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المشير أبو غزالة.. حول خط برليف لكتلة من النار .. ومن أشهر أقواله: إذا حدث أي عدوان سندمره بالقوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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