نقابة القطاع الخاص تتضامن مع العاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية

ناشد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بسرعة صرف أجور حوالى 4 آلاف عامل بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة، حتى يتمكنوا من تلبية متطلبات أبنائهم لشراء مستلزمات ودفع مصروفات المدارس.

وأكد تضامنه مع العاملين إذأن معظمهم ليس لهم مصدر دخل سوى راتبهم من المؤسسة.

وقال "خليفة"، في بيان له اليوم، إنه على لجنة تطوير الجامعة العمالية ضرورة الانتهاء منوضع خطة التحديث للمناهج وطرق تدريسها بالجامعة فى أسرع وقت ممكن، تمهيدا لحصولهاعلى الموافقة من وزارة التعليم العالى حتى يتسنى لها قبول طلبة جدد من خلال التنسيق لتفى الأزمات المالية ناحية العاملين لديها.

وأكد أن الموافقة على برنامج تطوير الجامعة من قبلالتعليم العالى أصبح ضرورة ملحة، لكى تساهم مباشرة فى تعظيم الموارد المالية التىمن خلالها يتم صرف رواتب 4 آلاف عامل، توقف صرف رواتبهم هذا الشهر بسبب عدم وجودسيولة مالية.

وطالبب رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، وزير التعليمالعالى بضرورة إلغاء قرار وزارة التعليم العالى الخاص بإيقاف منح الجامعة العماليةدرجة البكالوريوس، بعد تطوير الجامعة، حتى يرغب الطلبة فى التقديم فيها لتزيد موارد الجامعة للحفاظ وضمان استمرار صرف على 4 آلاف عامل وأسرهم.

واشاد "خليفة"، بموافقة محمد سعفان وزير القوىالعاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 3 ملايين و 471 ألفًا و604 جنيهات من الصندوق بالوزارة لـ 2822 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات، مؤكدًا أنه من الضروري عودة المؤسسة والجامعة للعمل بشكل بكفاءة مرة أخرى لأن الصرف من صندوق الطوارئ مؤقت ويجب ضمان تحسين الظروف الاقتصادية للمؤسسة.