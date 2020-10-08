قال الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوى وعلاج الأمراض غير السارية، مستمرة بالعمل على مدار الساعة بالمحافظة، لوصول الخدمة الطبية لجميع المواطنين بالمحافظة.





وأشار شوقى إلى أن الفرق الطبية، قامت حتى الآن بتقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من 1.7 مليون مواطن ومواطنة بمحافظة الشرقية، خلال 20 يوما منذ انطلاق المبادرة الرئاسية، وذلك بدعم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية. وأوضح وكيل الوزارة بأن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة قامت بتقديم الخدمة الطبية لعدد مليون و 721161 مواطن بالمحافظة بالمبادرة الرئاسية، والتى تهدف إلى المتابعة والفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة. وتابع مسعود أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 عاما، والمواطنين من عمر 18 حتى 40 عام المسجلين بقاعدة بيانات 100 مليون صحة ويعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر فى الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دورى، بالإضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوى لدى مرضى الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكرى، وارتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحة الشرقية : تقديم الخدمة لـ 1.7 مليون مواطن ضمن مبادرة الأمراض المزمنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.