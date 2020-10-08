صرح الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية المشاركة بالحملة القومية للتجريع ضد البلهارسيا بالمحافظة، قامت بتجريع المواطنين بالقرى المستهدفة بالمحافظة، والتى بدأت منذ الأحد الماضى وتستمر حتى 31 أكتوبر الحالى، ليصل إجمالى ما تم تجريعه إلى 22 ألف و200 مواطن بإجمالى أقراص العلاج المستخدمة 65978.5 قرص حتى الآن.





وأوضح مسعود بأن الحملة تستهدف تجريع 109 ألف و121 مواطن ضد البلهارسيا، بعدد 280 ألف و616 قرص من عقار الديستوسيد، بالبؤر ذات نسب الانتشار المرتفعة للبلهارسيا بالمحافظة، وتتمثل فى 29 بؤرة داخل 5 إدارات صحية، وشملت : "كفر صقر، أولاد صقر، منشأة أبو عمر، صان الحجر، الإبراهيمية"، هذا بالإضافة إلى مكافحة القواقع بالترع "ميكانيكا"، أو عن طريق المبيد كيميائيا بهذه البؤر، وذلك بإشراف مدير عام الأمراض المتوطنة بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية. وأضاف بأنه تم توفير القوى البشرية اللازمة للحملة، والدفع بـ 33 فريقا متحركا، وتم التدريب الجيد لهم على أعمال الحملة، والتأكيد على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل بجميع البؤر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. تجريع أكثر من 22 ألف ضد مرض البلهارسيا فى الشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.