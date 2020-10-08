نقابة البيطريين بالإسكندرية بعد العثور على فرح : شكرا للشرطة

وأكدت النقابة فى بيانها المنشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك":" الحمد لله تم العثور على فرح ابنة الدكتور إبراهيم سماحة بواسطة رجال الشرطة المصرية .. وهى بخير".

وكانت أسرة الطالبة "ف.إ" حررت محضرا بقسم شرطة سيدى جابر حمل رقم 10270 لسنة 2020 إدارى سيدى جابر، يفيد تغيبها عن المنزل بعد خروجها لشراء بعض المستلزمات.

وتداولت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، تحذر من وجود حوادث خطف لـ 4 فتيات بالإسكندرية، وهو ما نفته وزارة الداخلية، في بيان رسمى، أمس، مؤكدة عدم صحة ما تداولته بعض الصفحات على شبكة الإنترنت، من إدعاءات حول تعدد حالات اختفاء فتيات المدارس بالإسكندرية.

وأضاف البيان أن الواقعة تتلخص فى بلاغ أسرة طالبة بإحدى المدارس بتغيبها عن المنزل، ويجرى حالياً فحص البلاغ المشار إليه.