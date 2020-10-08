فيديوجراف: لمنع الحوادث.. خطة السكة الحديد لتحديث نظم الإشارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن خطة لتنفيذ مشروعات حالية ومستقبلية لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى 1800 كم، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 46.8 مليار جنيه، لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.





وبدأت هيئة السكة الحديد حاليا فى تنفيذ 5 مشروعات، لتحديث نظم الإشارات بخطوط السكة الحديد، تتضمن إنشاء 86 برجا رئيسيا و74 برجا ثانويا، بإجمالى أطوال 971 كم. وتتحكم هذه الأبراج فى مسير القطارات آليا على مستوى خطوط الهيئة، مما يزيد معدلات الأمان والسلامة، نتيجة انحصار تدخل العنصر البشرى فى تشغيل القطارات، ويساعد ذلك على تقليل زمن التقاطر بين القطارات، وبالتالى زيادة أعداد الرحلات التى تقوم يوميا. وتشمل المشروعات الـ5 التى تشرع الهيئة فى تنفيذها حاليا الآتى: مشروع تحديث نظم الإشارات على خط القاهرة / بنها / الإسكندرية بتكلفة 103.4 مليون يورو بالإضافة 452.1 مليون جنيه. تحديث نظم الإشارات على خط بنى سويف / أسيوط بتكلفة 66.6 مليون يورو، بالإضافة 348.2 مليون جنيه. تحديث نظم الإشارات على خط أسيوط / سوهاج / نجع حمادى بتكلفة 86.5 مليون يورو بالإضافة إلى 846 مليون جنيه. تحديث نظم الاشارات على خط بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد، وكذلك الوصلة من الزقازيق / أبوكبير بتكلفة 61 مليون يورو بالإضافة 399.5 مليون جنيه و8.7 مليون فرنك سويسرى.

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