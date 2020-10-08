قال الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، إن القيادة السياسية حققت إنجازًا كبيرًا فى ملف تنمية سيناء، ووضعها على خارطة التنمية والتطوير، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والاستثمارية غير المسبوقة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتوفير كافة أشكال الدعم لملف تنمية سيناء، بتكلفة 600 مليار جنيه.





ولفت الدكتور ياسر الهضيبى فى بيان له، اليوم، إلى أن الاستراتيجية التى وضعتها القيادة السياسية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية سيناء، نجحت فى تغيير المشهد العام للمحافظة، وعملت على تطوير كافة الخدمات بها، حيث تم توفير سكن ملائم من خلال إنشاء وحدات إسكان اجتماعى بعدد 46949 وحدة سكنية، بجانب إنشاء 2290 منزلاً بدوياً وإنشاء 500 وحدة سكنية لتطوير منطقة الرويسات. وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بكم المشروعات التى تم تنفيذها بقطاعات الصناعة والاستثمار، والتى ساهمت فى فتح آفاق استثمارية جديدة وفرت بها الملايين من فرص العمل للشباب، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 5 مناطق صناعية ببئر العبد والقنطرة شرق ووسط سيناء وأبو زنيمة والعريش، وإنشاء منطقة حرفية وسوق للجملة، ومصنع أسمنت بطاقة إنتاجية 7 مليون طن سنويا، وإنشاء مصنع لتصنيع وتعبئة الأسماك، وكذلك مجمع لصناعات الرخام بالجفجافة بطاقة إنتاجية 3 مليون م2 سنويا. وأشار الهضيبى، إلى أن الاستثمارات فى مشروعات الكهرباء بلغت قيمتها 10 مليارات جنيه لتحقق فائضاً يتجاوز 25%، فى حين يجرى إنفاق 5 مليارات جنيه إضافية على استثمارات خاصة بالكهرباء أيضا، بجانب مشروعات تطوير البنية التحتية والصرف الصحى ومياه الشرب، والزراعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتكلفة 600 مليار جنيه .. ياسر الهضيبى يشيد بدعم الرئيس لملف تنمية سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.