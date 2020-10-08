إصلاح هبوط أرضي برصيف محطة السكة الحديد بالعصافرة (صور)

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إصلاح الهبوط الذى تعرض له رصيف محطة العصافرة بخط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وأنه وجه فريق صيانة المحطات على الفور بمجرد حدوث الهبوط وعلمه به لإصلاحه.

وشهد رصيف محطة العصافرة بخط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية هبوطا وبعض الانهيار لأرضية رصيف القطار، قبل أن تقوم الهيئة بإصلاح هذا الهبوط ومعالجة الانهيار الأرضى للرصيف.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة النقل إن الهبوط حدث جراء بعض الأعمال التى كانت تقوم بها محافظة الإسكندرية بجوار سور المحطة وأن هذه الأعمال فى الهبوط، لافتا إلى أنه لم يحدث أى أضرار أخرى أو إصابات بين الركاب.

وأضافت المصادر أنه تم تكليف مسئولى منطقة الإسكندرية بالهيئة بالتوجه لموقع الهبوط ومعالجته وإصلاحه بشكل عاجل وإصلاح أضرار الرصيف رغم أن الهيئة ليست مسئولة عنه.

وحجم المشروعات الجارى تنفيذها بالتوازى لتطوير مرفق السكة الحديد لم يشهدها المرفق من قبل.. فالهيئة تشرع فى تنفيذ مشروعات لتطوير محطاتها وتحديث نظم الإشارات والمزلقانات على خطوط السكة الحديد بالوزارى مع إبرام تعاقدها لشراء جرارات وعربات جديدة وإعادة تأهيل بعض العربات والجرارات الحالية ممن يصلح معه إعادة التأهيل ضمن خطة تحديث أسطول قطاراتها.

وهيئة السكة الحديد أبرمت تعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة بتكلفة تصل إلى 1.065 مليار يورو يتم تمويلها فى صورة قرض ميسر بالاشتراك بين بنك اكزيم المجرى وبنك اكزيم الروسى، حيث وصل من هذه العربات حتى الآن ٦ دفعات بواقع ١٠٣ عربة ذات تهوية ديناميكية (عادية).

وتعاقدت السكة الحديد مع شركة جنرال إلكتريك" الأمريكية على لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد قبل زيادتها إلى 110 جرار، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، بجانب 440 مليون جنيه تكلفة الجرارات الـ10 المضافة، شاملا التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة وتأهيلهم.

كما تعاقدت هيئة السكة الحديد خلال 2019 مع شركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكية (PRL) لتصنيع 50 جرار جيد وإعادة تأهيل 50 آخرين بجانب عمل عمرة لـ 41 جرار EMD بورش ايرماس بتكلفة إجمالية 466.3 مليون دولار، حيث مخطط توريد هذه الجرارات الجديدة خلال 22 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد، مع انهاء إعادة تأهيل وتحديث الـ 50 جرارا خلال 30 شهرًا، وإجراء العمرات الجسيمة لـ 41 جرار، وذلك فى إطار تحديث أسطول جرارات السكة الحديد لتقليل أعطالها خلال الرحلات بما يساعد تحسين الخدمة، كما تخطط لشراء 100 جرار جديد بتمويل من البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية بتكلفة تصل إلى 290 مليون يورو فى صورة قرض ميسر لتصل الجرارات الجديدة التى سيتم شراءها إلى 260 جرار بجانب إعادة تأهيل 172 جرار.

كما تشرع هيئة السكة الحديد فى تنفيذ مشروعات لتحديث نظم إشارات خطوط السكة الحديد من الإسكندرية إلى الأقصر بجانب كهربة وتحديث نظام إشارات خط بنها / الزقازيق / الاسماعيلية / بورسعيد ووصلة الزقازيق ـ أبو كبير، حيث تخطط لتنفيذ 14 مشروع لتطوير وتحديث نظم الإشارات على مستوى خطوط السكة الحديد بتكلفة تصل 46.8 مليار جنيه، يتم تغطيتها بالكامل من خلال قروض دولية ميسرة.