الصحة العالمية: وفاة 19 مليون جنين لهذا السبب

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة، في حالات الإملاص (موت الجنين داخل الرحم)، لتجاوزها 19 مليون حالة خلال العقد المقبل.

القضاء على حالات الإملاص التي يمكن توقيها يستوجب استثمارًا في:

إذكاء الوعي.

الرعاية الجيدة أثناء الحمل والولادة.

دعم النساء الفاقدات وأسرهن.

تسجيل كل حالة إملاص.

أجرى الباحثون، في مستشفى تشانديجارا، دراسة مستقبلية لجميع حالات الإملاص التي وقعت منذ 15 أبريل 2006 حتى 31 مارس 2008 والتي جرى تشخيصها خلال يومين. جميع الأمهات كن حوامل لمدة 24 أسبوعًا على الأقل ويعشن على بعد أقل من 100 كيلومتر من المستشفى.

وقد زار العاملون الميدانيون الأمهات خلال 4 إلى 6 أسابيع بعد ولادتهن لولدان أموات.

وروجعت نتائج التشريح من قبل طبيبين مستقلين مختصين في الولادة، وفي حال وجود اختلاف للرأي يبت في الأمر بينهما خبيرٌ ثالث، ثم قورن تواتر أسباب الإملاص حسب تقييم المستشفى وحسب التشريح اللفظي.