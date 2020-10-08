الحكومة المغربية تمدد العمل بـ"حالة الطوارئ الصحية" لـ10 نوفمبر

قررت الحكومة المغربية اليوم الخميس تمديد حالة الطوارئ الصحية المعلنة لمواجهة انتشار فيروس (كورونا) المستجد لمدة شهر. وتنتهي فترة المد وفق قرار مجلس الوزراء المغربي في 10 نوفمبر المقبل.

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