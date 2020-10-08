شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء تحتفل بنصر أكتوبر.. وتدعم الرئيس السيسي.. صور

نظمت شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء مسيرة حاشدة فى حب مصر "نعم من اجل البناء.. نعم من اجل التنمية.. نعم من اجل غد افضل يتحقق فيه المزيد من الانجازات".

وقال المهندس طارق عبد الحميد رئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء: "نحن على العهد للرئيس شعارنا هو العمل والانجاز، فذكرى انتصار أكتوبر حيث تضافرت جهود الشعب المصرى والجيش وانتصرت مصر فى حرب يتم تدريسها عالميا، باعتبارها انتصارا للعسكرية المصرية، وبهذه المناسبة حرصت شركة القاهرة لانتاج الكهرباء على المشاركة والاحتفال بمرور ٤٧ عاما على انتصار أكتوبر.. الجيش المصري بقيادة الرئيس السيسى زعيم الامة هو خير اجناد الارض وهو ليس جيشًا متعديا أو جيش احتلال أو توسيع".

وأضاف المهندس طارق عبد الحميد: "الرئيس السيسى زعيم الأمة محل تقدير واعجاب قيادات الشركة والعاملين بها.. فهو يسير على نهج الرئيس السيسى فى العمل بجد ومثابرة وتحقيق الانجاز".

وشارك فى الاحتفال قيادات شركة القاهرة لانتاج الكهرباء والعاملين فى الشركة جميعهم وقد اتجه الجميع لمحيط النصب التذكارى فى مدينة نصر للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ودعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي وسط أجواء يسودها الفرحة.

وأكدوا: "نحن مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مرحلة عبور جديدة وانجازات تتحقق كل يوم على ارض وطننا الغالي مصرنا الحبيبة، والمهندس طارق عبد الحميد مؤمن ايمانا شديدا برؤية الرئيس السيسى فى تمكين المرأة المصرية ويدعم مسيرتها فى الشركة ويحرص على تقديم الدعم للقيادات الشابة والواعدة من العاملين من ابناء الشركة والعمل بكل ما أوتى من قوة، وتحية لفخامة رئيس الجمهورية الريئس السيسى وجيش مصر العظيم بمناسبة الاحتفالات بنصر أكتوبر المجيد الذكرى ٤٧".

وأكد المهندس طارق عبد الحميد أن الرئيس السيسى قال أننا أمة صنعت التاريخ وما زالت تصنعه فى شتى الميادين وتلهم الإنسانية بما تحققه، وجدد العهد على المضى فى معركتنا الشريفة فى العمل والبناء ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بنفس العزم والإصرار.. حفظ الله مصر وشعبها وكل عام وأنتم بخير.

وأضاف ان ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد انتفاضة شعبية على نظام حكم لا يرضى عنه الشعب وإنما كانت تغييرا لمسار أمة فبالإرادة والعزم مصر قادرة بقيادة زعيم الامة الرئيس السيسى بما يتمتع به من حكمة سديدة على تحقيق رؤيتنا المضيئة التى نحلم بها لوطننا الغالى.

كما اكد الرئيس السيسى لشعبه بقوله شعبنا العظيم اننا ماضون على عهدنا نحمى وطننا ونجدد عهدنا بأننا لن نفرط فى حق من حقوقه.