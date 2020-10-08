بسبب فيروس كورونا.. الصحة توضح كيفية حماية الابناء فترة الدراسة

أعلنت وزارة الصحة و السكان، عن دور ولي الأمر قبل النزول من المنزل والتوجه إلى المدرسة، للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة عدة نقاط لحماية الابناء في الآتي:-

التأكد مـن قيـام الابن/ابنته بغسل اليدين بالماء والصابون قبل الخروج من المنزل والذهاب إلى المدرسة .

القيام بوضــع الكمامــة علــى وجــه الطالــب بشــكل مناســب لمن هــم فــوق الــ 12 عامــًا.

يعطي ولي الأمر الطالب الطعام والشراب الخاص به، مع مراعاة أن تكون مغلفة بشكل صحي وسليم والحرص على أن يتبع الطفل نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي .

تأكيد ولي الأمر على ابنــه / ابنتــه بإســتخدام الطعــام والشراب الخــاص بــه وعــدم الشراء مــن الباعــة الجائلين.

يوصي الأهالي في حالة وجود أعراض مرضية، تنفسية أو إرتفاع درجة حرارة الطالب أو مخالطته لحالة كورونا "كوفيد19"، بعدم إرساله إلى المدرسة، وإخبار مشرف الباص أو المسؤولين بالمدرسة.

يراعى تطهير الإيدي بمجرد النزول من الباص فورًا وقبل دخولهم إلى المدرسة .

يحرص ولي الأمر على تفادي الزحام بالأطفال قدر الإمكان .

الالتزام بممارسة الرياضة بشكل مستمر.

توعية الطفل بالحفاظ على التباعد الإجتماعي خلال تواجدهم داخل المدرسة

متابعة درجة حرارة الطفل وقياسها بشكل يومي، وفي حالة إرتفاع درجة الحرارة ينصح بعدم ذهابهم إلى المدرسة .

التأكيد على الأبن/الأبنة بعدم مشاركة الأدوات الشخصية، بين الأطفال في الفصول

الحرص على توفير الأدوات الوقائية مع الطلاب عند الذهاب إلى المدرسة

" توجيهات عامة لأولياء الأمور وأسر الطلبة "

القدوة:

ينبغي للوالدين بأن يكونا هما القدوة للابن/الأبنة في السلوك الصحي والإجتماعي.

توفير التغذية المناسبة والتشجيع على ممارسة النشاط البدي للحفاظ على صحة سليمة لهم .

المحافظة على النظام وضمان الحصول على ساعات نوم كافية .

دور الوالدين في التواصل مع المدرسة لمتابعة التحصيل الأكاديمي لطفلهما والصحة النفسية له وتطور مهاراته الإجتماعية.