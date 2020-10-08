غدا تشييع جثمان منى منير بـ كنيسة المرعشلى بالزمالك

ومن المقرر أن يقام العزاء يوم السبت، فى تمام الساعة السادسة مساء، بكنيسة المرعشلى.

يذكر أن النائبة منى منير كانت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، وكان لها عدة مواقف خلال عضويتها للبرلمان.

يشار أيضا إلى أن البرلمانية الراحلة ساهمت وشاركت فى العديد من المناقشات المهمة للجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب من خلال الاقتراحات والمناقشات.

كما ساهمت فى المناقشات الخاصة بتعظيم الدور المصرى فى إفريقيا، من خلال تنشيط التعاون بين مصر والأشقاء الأفارقة فى جميع المجالات.

وساهمت أيضا مع لجنة الشؤون الإفريقية فى تنشيط التعاون الفنى مع الدول الإفريقية وبناء الكوادر من خلال الدورات التدريبية.