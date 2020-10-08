صور.. مدير الوكالة الأمريكية للتنمية يزور كاتدرائية شهداء الإيمان بسمالوط

زار جون بارسا مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوفد المرافق له، اليوم الخميس، كاتدرائية شهداء الإيمان والوطن بقرية الشهداء "العور"، فى مدينة سمالوط بمحافظة المنيا.





وتجول بارسا فى أرجاء المكان، حيث شهد المزار الخاص بالشهداء والمتحف الذى يحوى متعلقاتهم، كما استعرض البانوراما التى تحكى قصة الاستشهاد ومراحله، بالإضافة إلى النصب التذكارى الذى يصورهم فى وضع الإستشهاد رافعى الرؤوس ومتطلعين للسماء.

وقد ظهر الرب يسوع خلفهم يحتضنهم مرحبا وفرحا بهم، ثم صعد إلى الكاتدرائية وصلى فيها بخشوع ووقار.

وأعرب مدير الوكالة الأمريكية عن إعجابه الشديد بالمكان وما يحويه من أبنية جميلة منسقة، فضلا عن انبهاره البالغ بقصة الشهداء الأبطال، الذين ضربوا أعظم مثال للشجاعة وقوة البأس والزود عن إيمانهم.

وقبل انتهاء زيارته كتب بارسا عبارات تذكارية رقيقة فى سجل الزيارات، هذه نصها: "لقد نلت بركة عظيمة أن آتى إلى هذه الكنيسة الرائعة الخاصة بالشهداء، وأن أكون شاهد عيان لها.. الله يبارك كل من يأتى إلى هنا".

وأعرب مدير الوكالة عن سعادته بالزيارة، كما أهدته الكنيسة أيقونة قبطية للشهداء الأبرار تذكارا لشرف زيارته.