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وتجول بارسا فى أرجاء المكان، حيث شهد المزار الخاص بالشهداء والمتحف الذى يحوى متعلقاتهم، كما استعرض البانوراما التى تحكى قصة الاستشهاد ومراحله، بالإضافة إلى النصب التذكارى الذى يصورهم فى وضع الإستشهاد رافعى الرؤوس ومتطلعين للسماء.
وقد ظهر الرب يسوع خلفهم يحتضنهم مرحبا وفرحا بهم، ثم صعد إلى الكاتدرائية وصلى فيها بخشوع ووقار.
وأعرب مدير الوكالة الأمريكية عن إعجابه الشديد بالمكان وما يحويه من أبنية جميلة منسقة، فضلا عن انبهاره البالغ بقصة الشهداء الأبطال، الذين ضربوا أعظم مثال للشجاعة وقوة البأس والزود عن إيمانهم.
وقبل انتهاء زيارته كتب بارسا عبارات تذكارية رقيقة فى سجل الزيارات، هذه نصها: "لقد نلت بركة عظيمة أن آتى إلى هذه الكنيسة الرائعة الخاصة بالشهداء، وأن أكون شاهد عيان لها.. الله يبارك كل من يأتى إلى هنا".
وأعرب مدير الوكالة عن سعادته بالزيارة، كما أهدته الكنيسة أيقونة قبطية للشهداء الأبرار تذكارا لشرف زيارته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. مدير الوكالة الأمريكية للتنمية يزور كاتدرائية شهداء الإيمان بسمالوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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