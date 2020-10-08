اختفاء طالبة الإسكندرية.. التحريات تنسف أكاذيب الإخوان وقصة حب وراء هروب الطالبة

رصدت الأجهزة الأمنية من خلال متابعة دقيقة وتحريات مكثفة كواليس اختفاء طالبة الإسكندرية «ف. س»، التي نجحت الأجهزة المعنية فى العثور عليها اليوم.
وتوصلت التحريات إلى أن والدى الفتاة اعتادا سوء معاملتها والتعدى عليها بالضرب ومع دخولها في علاقة عاطفية مع «ر. ط. ع» – صيدلى 25 سنة ومقيم بمنطقة شبرا في القاهرة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى، فقررت الهرب وانتقلت من الإسكندرية إلى منطقة سكن الشاب فى شبرا الخيمة، حيث لم يرد على اتصالاتها.
وأثناء وجودها في شبرا التقت شخص يدعى «ر. ع. م» وتفهم مشكلتها واصطحبها لمسكنه الذى يقيم فيه مع أسرته.
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