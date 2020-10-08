القومي للمرأة ناعيا النائبة منى منير: أفنت حياتها في خدمة الجميع

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه ببالغ الحزن والآسى الفقيدة النائبة منى منير عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، التى وافتها المنيه اليوم.

واعربت الدكتورة مايا مرسي عن حزنها العميق لوفاة هذه السيدة الفاضلة التى كان لها العديد من المواقف المهمة والبارزة خلال عضويتها بالبرلمان، وشهد لها الجميع بالكفاءة والجدارة في طرح والمشاركة في العديد من المناقشات المهمة بمجلس النواب.

وقالت: فقدنا اليوم نائبه قديرة كان لها دور بارز في الحياة العامة وتحت قبة البرلمان ، افنت حياتها فى خدمه جميع من حولها بحب واخلاص فنالت محبة الجميع.

ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة ، سائلين الله عز وجل ان يغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم آهلها وذويها الصبر والسلوان.. وانا لله وانا اليه راجعون.