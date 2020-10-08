فيديو.. وزيرة التضامن: ندرس توصيل المعاشات للمنازل لكبار السن

وفى مداخلة هاتفية، لبرنامج اليوم، على فضائية dmc، أوضحت الوزيرة، أن الوزارة اتفقت مع إحدى الشركات لتقديم هذه الخدمة، للتعرف على منازل الراغبين فى الاشتراك فيها.
وأضافت: الخدمة سيتم تطبيقها مبدئيا على الذين تخطوا 80 عاما، وتابعت القباج: "ندرس أيضا توصيل الأدوية وتوصيل أى خدمات موجودة، وهناك 3 حزم من الخدمات، بحيث نصل للإعفاء للكامل للمسنين فوق السبعين سنة ضمن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة"، مشيرة إلى أن هناك خطة للوصول لسن 75 و70 عاما، مؤكدة أنها تشجع المحفظة الإلكترونية والدفع الإلكترونى، ولكن تم إيجاد قناة أخرى للصرف وهى توصيل المعاشات للمنازل.
وشددت الوزيرة على أن القيادة السياسية، تهدف لدعم كبار السن بكل السبل، ولا تدخر جهدا فى تلبية جميع احتياجاتهم، حيث تحصل هذه الفئة على جميع أشكال الدعم، التى تشمل التأمين الصحى والتموين والدعم النقدى.
كما تطرقت الدكتورة نيفين القباج إلى مشروع قانون أعدته الوزارة للمسنين، وأرسلته للعرض على مجلس الوزراء قبل إرساله لمجلس النواب فى دورته الجديدة، حيث يتضمن إصدار بطاقة ذكية تحمل عدة خدمات للمسن فى المعاشات ودور الرعاية والخدمات الحكومية.
كما أشارت إلى أن وزارة التضامن تتحمل تكلفة الإعفاء الكامل لكبار السن من تكاليف المواصلات العامة بما فيها السكة الحديد، ومحطات المترو والمواصلات العامة لمن هم 70 سنة فأكثر، ومن هم 60 سنة فأكثر يتم الإعفاء بنسبة 50%.
وفيما يتعلق بعودة عمل الحضانات، قالت الوزيرة: "قررنا عودة تشغيل الحضانات بكامل كثافتها، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية".
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