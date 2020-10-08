صور.. تشغيل 12 بدالة لتصريف مياه الأمطار بأبو تلات بالإسكندرية

ويشمل المشروع الذى تنفذه شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية تشغيل 12 بدالة جديدة، ليصل إجمالى عدد البدلات إلى 17 بدالة، كحل لمشكلة ارتفاع منسوب المياه بشوارع المنطقة خلال الشتاء.

وقال المحافظ إنه سيجرى البدء الفورى فى تنفيذ تلك الحلول العاجلة والتى ستساهم بشكل كبير بمنع تكرار تجمعات مياه الأمطار بالمنطقة خلال النوات المقبلة، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى.

وأشار الشريف، إلى الانتهاء من المشروع القومى الرئيسى، لمد خدمة الصرف الصحى بمنطقة أبو تلات، والذى بلغت تكلفته حوالى مليار و350 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى منه نهاية شهر يونيو 2021.

وطالب المحافظ الأهالى بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمواجهة الأخطاء التى يفتعلها بعض المواطنين، موضحا أنه سيجرى دراسة إنشاء مكتب بريد وشهر عقارى بمنطقة أبو تلات.