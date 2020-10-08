إنفوجراف.. أبرز مطالب الراحلة منى منير خلال عضويتها بمجلس النواب

ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز مطالب الراحلة منى منير خلال عضويتها بمجلس النواب:

وكان أبرز مقترحات النائبة الراحلة تحت قبة البرلمان، هو تسمية ميدان بكل محافظة باسم شهيد، كما اقترحت أيضا إنشاء مصنع لأدوية منع الحمل كحل لمشكلة الزيادة السكانية.

وتقدمت منير ببيان عاجل لمعاقبة أى ولى أمر يخضع ابنته للختان، كما طالبت باستغلال نسبة من الموظفين وتكلفيهم بالرقابة على الأسواق.

اقترحت النائبة الراحلة تغريم المقاهى المخالفة 50 ألف جنيه ضمن إجراءات كورونا، وأيضا طالبت بمنح المجلس القومى لحقوق الإنسان صلاحيات تنقية أجهزة الدولة من داعمى الإرهاب.

وتوفيت النائبة البرلمانية منى منير رزق، مساء اليوم الخميس، ومن المقرر تشييع جثمانها غدا من كنيسة المرعشلى بالزمالك.



يذكر أن النائبة منى منير كانت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، وكان لها عدة مواقف خلال عضويتها للبرلمان.

يشار أيضا إلى أن البرلمانية الراحلة ساهمت وشاركت فى العديد من المناقشات المهمة للجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب من خلال الاقتراحات والمناقشات.

كما ساهمت فى المناقشات الخاصة بتعظيم الدور المصرى فى إفريقيا، من خلال تنشيط التعاون بين مصر والأشقاء الأفارقة فى جميع المجالات.

وساهمت أيضا مع لجنة الشؤون الإفريقية فى تنشيط التعاون الفنى مع الدول الإفريقية وبناء الكوادر من خلال الدورات التدريبية.