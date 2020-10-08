سفير مصر لدى برلين يلتقى رئيس البوندستاج الألمانى

استقبل رئيس البوندستاج الألمانى فولفجانج شويبله، السفير خالد جلال عبد الحميد سفير جمهورية مصر العربية فى برلين، وذلك فى إطار ترحيبه بالسفراء الذين قدموا أوراق اعتمادهم خلال العام الماضى، حيث عقد رئيس البوندستاج لقاءً ثنائياً مع السفير المصرى أكد خلاله على الاهتمام بتعزيز أوجه العلاقات بين البلدين، ودفع التعاون البرلمانى بين مصر وألمانيا.





هذا، وفى إطار استقباله للسفراء المُعتمدين، ألقى رئيس البوندستاج كلمة ركز فيها على التحديات التى تواجه ألمانيا ودول العالم اتصالاً بانتشار جائحة "كورونا"، مؤكداً أهمية التكاتف على المستوى الدولى لإنجاح جهود مكافحة الجائحة، مع الإشارة لضرورة ضمان إتاحة الأدوية واللقاحات –فور التوصل إليها- بصورة متساوية لجميع دول العالم. من ناحيةٍ أخرى، أشار إلى احتفال ألمانيا يوم 3 أكتوبر 2020 بمرور ثلاثين عاماً على الوحدة، مستعرضاً المحطات التى مرت بها البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مروراً بالتقسيم ووصولاً إلى انهيار حائط برلين فى عام 1989، ومن ثم تحقيق الوحدة عام 1990، حيث أكد من واقع خبرة التاريخ الألمانى على أهمية التعاون الدولى وضرورة العمل على تعزيز القيم الديمقراطية خاصةً خلال الظروف الاستثنائية، ومنها الظرف الذى يمر به العالم حالياً مع انتشار جائحة "كورونا".

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