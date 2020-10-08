وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 18 بنكا إيرانيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس فرض عقوبات على 18 بنكا إيرانيا، وأكد موقع وزارة الخزانة اعتبار القطاع المالي من الاقتصاد الإيرانى خاضعا للأمر التنفيذي 13902، وأضاف أن الخزانة الأمريكية أصدرت ترخيصا عاما للسماح بعمليات معينة ترتبط بمؤسسات مالية إيرانية محظورة بموجب الأمر التنفيذى. وأشارإلى أن موانع الأمر التنفيذي 13902 لا تنطبق على عمليات السلع الأساسية الزراعية والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية. وأكد وزير الخزانة الأمريكى ستيفين منوتشين أن العقوبات على 18 بنكا إيرانيا "تسلط الضوء على التزامنا بالتصدي للحصول غير الشرعي على دولارات أمريكية"، مشيرا إلى أن برامج العقوبات الأمريكية ستستمر لحين توقف إيران عن دعم "الأنشطة الإرهابية ووقف برامجها النووية"، مشيرا إلى أن الضالعون في عمليات معينة مع كيانات تحت العقوبات بعد فترة توقف 45 يوما قد يكونوا عرضة لعقوبات ثانوية أو إجراءات إنفاذ.

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