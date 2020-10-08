قدم النائب محمد أبو العينين، المرشح لانتخابات مجلس النواب 2020 ، دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، رقم 10 رمز المدفع، الشكر لأهالي الجيزة على مشاركتهم في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة من استفتاء على الدستور وانتخابات رئاسية وبرلمانية، مؤكدا أن دائرة الجيزة ضربت مثالا يحتذى به في المشاركة بأرقام فاقت كل دوائر الجمهورية.
وأضاف، أبو العينين، خلال مؤتمر حاشد لأهالي الجيزة لدعم النائب محمد أبو العينين، أننا حضارة ٧ آلاف سنة، وصدرنا للعالم كل العلوم في شتى المجالات، مضيفا: "الرئيس السيسي والقوات المسلحة ونحن كمصريين من خلفه نبني الحضارة المصرية الجديدة ، كما أننا ظهير لمصر والقيادة السياسية".
وأكد أن الفترة القادمة فترة بناء من نوع خاص، وتحتاج إلى تكاتف جميع أبناء محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أنه التقى محافظ الجيزة قرابة الـ ٣ ساعات وأعلن عن مفاجأت لأهالي الدائرة تتمثل في تطوير ميدان المنيب والممشي الحضاري على النيل، فضلا عن إضافة ٦ آلاف فدان للمحافظة لإقامة مصانع ومدن جديدة.
وأكد أن منطقة الدقي والعجوزة تحتاج إلى مجموعة من الخدمات التي تمت دراستها وبناء عليها كلف محافظ الجيزة بتشكيل لجنة لبحثها والعمل على حلها للوصول إلى "الجيزة الجديدة والحضارية" التي يتمناها كل شخص جيزاوي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبوالعينين لكبار عائلات وشباب الجيزة: مفاجآت كبيرة الفترة المقبلة وخطة شاملة لتطوير مناطق الدائرة .. ولم أعد يوما بشيء ولم أفعله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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