أبو العينين: السيسي ينطلق بمصر كالصاروخ.. ويقود نهضة غير تقليدية وتنمية حقيقية

وجه النائب محمد أبو العينين كلمة لأهالي الجيزة معربا عن شكره وتقديره للأهالي على دعمهم ومحبتهم.
وقال أبو العينين خلال مؤتمر حاشد من أهالي الجيزة لدعمه وتأييده، إن أهل الجيزة هم أهله وإخوانه وهم أعز الأحباب لديه، مؤكدا أنه دائما سيقف الى جانبهم وسيخدمهم.
وقال أبو العينين لأهالي الجيزة إن انضمام الدقي والعجوزة إلى الدائرة شرف لنا ولأهل دائرة الجيزة لأنهم إخوتنا وأهلنا الذين شرفونا ولا يمكن أن ننفصل عنهم.
وعبر عن امتنانه لأهالي الجيزة الذين أصروا على ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2020، مؤكدا: "قرار ترشحي للانتخابات جاء من أهالي الجيزة وأنا بقولكم سمعا وطاعة".
وشدد أبو العينين على أن الفترة المقبلة سوف تشهد بناء مصر جديدة واستكمال لمسيرة الانجاز التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي ينطلق بمصر كالصاروخ.. كما أنه بنى مصر بطريقة غير تقليدية".
وأكد أن مصر تشهد نهضة غير تقليدية يحسدنا العالم كله عليها، رغم المشاكل الاقتصادية التي يمر بها العالم كله.
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