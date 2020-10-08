وزير الدولة للإعلام ينعى النائبة منى منير

نعى وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، التي وافتها المنية اليوم الخميس.
وقال هيكل، في بيان إن النائبة الراحلة "كانت مثالًا في حسن الخلق والتفاني لخدمة الوطن".
وأتم "رحم الله الفقيدة وألهم أسرتها الصبر والسلوان".
وتوفيت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب الحالي، عن دائرة الجيزة، مساء الخميس.
ونعى وكيل مجلس النواب، السيد الشريف، النائبة ببالغ الحزن والأسى، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد المغفور لها بإذن الله تعالى، برحمته الواسعة، وأن يسكنها فسيح جناته.
ويذكر أن النائبة منى منير كانت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، والنائبة منى منير من مواليد محافظة الجيزة، وشغلت عضوية مجلس النواب بنظام القائمة.
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