أكد رئيس البوندستاج الألماني "فولفجانج شويبله" اهتمام بلاده بتعزيز أوجه العلاقات، ودفع التعاون البرلماني بين مصر وألمانيا.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس البوندستاج للسفير خالد جلال عبد الحميد سفير مصر في برلين، وذلك في إطار ترحيبه بالسفراء الذين قدموا أوراق اعتمادهم خلال العام الماضي، حيث عقد رئيس البوندستاج لقاءً ثنائيًا مع السفير المصري.
وذكرت وزارة الخارجية اليوم الخميس أن رئيس البوندستاج أشار - في كلمة ألقاها بهذه المناسبة - إلى التحديات التي تواجه ألمانيا ودول العالم اتصالًا بانتشار جائحة كورونا، مؤكدًا أهمية التكاتف على المستوى الدولي لإنجاح جهود مكافحة الجائحة.
كما شدد على ضرورة ضمان إتاحة الأدوية واللقاحات - فور التوصل إليها - بصورة متساوية لكافة دول العالم.
وأكد أهمية التعاون الدولي وضرورة العمل على تعزيز القيم الديمقراطية، خاصةً خلال الظروف الاستثنائية، ومنها الظرف الذي يمر به العالم حاليًا مع انتشار جائحة "كورونا".
وأشار إلى احتفال ألمانيا منذ ايام بمرور ثلاثين عامًا على الوحدة، مستعرضًا المحطات التي مرت بها البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مرورًا بالتقسيم ووصولًا إلى انهيار حائط برلين في عام ١٩٨٩، ومن ثم تحقيق الوحدة عام ١٩٩٠.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس البوندستاج الألماني يؤكد اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات مع مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.