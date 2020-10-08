وزارة القوى العاملة… رابط تسجيل وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة

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محمد سياف - ابو ظبي - نتفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة الاستمرار في صرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى شهر ديسمبر المقبل، وذلك تخفيفاً على المواطنين من فئة العمالة غير المنتظمة من التداعيات السلبية الناتجة عن وباء كورونا المستجد (كوفيد -19)، أعلنت وزارة القوي العاملة والهجرة والتدريب عن رابط تسجيل وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة، ولهذا فإنه ونظراً لأهمية تلك المنحة لفئة العمالة غير المنتظمة، فإننا سوف نتناول في السطور التالية خطوات ورابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة.

رابط تسجيل وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة:-

تعرف وزارة القوى العاملة والهجرة والتدريب فئة العمالة غير المنتظمة بأنها تلك الفئة التي لا تمتلك راتب ثابت تعيش عليه، فتلك الفئة ينحصر الدخل لها في أنه دخل يومي أي اليوم بيومه وتلك الفئة كانت من أكثر الفئات تضرراً من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشى وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تعرضت العديد من القطاعات الاقتصادية إما إلى الإغلاق الكامل أو تقليل ساعات العمل وهو ما أثر بدوره على فئة العمالة غير المنتظمة، ولهذا فقد رأت القيادة السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضرورة أن تقف الدولة بجانب تلك الفئة من المواطنين من خلال تقديم منحة شهرية حتى أواخر العام الجاري لهم بواقع 500 جنيه لكي تعينهم على أعباء الحياة.

وأعلنت وزارة القوي الهجرة والتدريب بأنه يمكن للمواطنين من فئة العمالة غير المنتظمة من القيام بتسجيل وتحديث بياناتهم عبر اتباع مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة التالية:-