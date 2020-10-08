الطيب: الاحتكام لصوت العقل يحتم وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا  

طالب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كلا من أذربيجان وأرمينيا، بتغليب صوت الحكمة، ووقف إطلاق النار فى منطقة ناغورنو كاراباخ، والرجوع إلى طاولة المفاوضات، والاحتكام للحلول السلمية.





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