15 دقيقة.. التعادل السلبي بين الزمالك ووادى دجلة في الدورى

مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك ووادي دجلة ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى والتي تقام علي استاد القاهرة، ولا يزال التعادل السلبي مسيطر علي الأجواء رغم الأداء الهجومى الذي يؤدي به كلا الفريقين.

وتبادل لاعبو الزمالك ووادي دجلة الهجمات منذ انطلاق المباراة دون فترة جس نبض أو هدوء ، وكاد رفيق كابو في الدقيقة 3 ان يحرز الهدف الأول لوادي دجلة من انفراد كام مع محمد أبو جبل حارس الزمالك الا ان الأخير تألق ونجح في التصدي للكرة.

شهدت الربع ساعة الأولى في المباراة تألق كاسونجو وأبو جبل من الزمالك ورفيق كابو واسحاق يعقوبو من وادي دجلة، واجرى وادي دجلة تبديل اضطراري في الدقيقة 14 بنزول بودي بدلا من خالد رضا المصاب.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفى الوسط طارق حامد ومحمد حسن، أمامهما احمد سيد زيزو وكاسونجو ومصطفي فتحي، وفى الهجوم مصطفي محمد

بينما جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي : في حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، في خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعي، خالد رضا، إسحاقو يعقوبو، في خط الوسط : محمد رضا، أحمد سعيد، محمد عبد العاطي، في خط الهجوم : عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، حسام عرفات.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الثاني برصيد 64 نقطة جمعها من 31 مباراة ، وسيتم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول، وأحرز لاعبوه 45 هدف ، واستقبل 25 هدف، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

فيما يدخل وادى دجلة المباراة وليس أمامه سوى الفوز للهروب من شبح الهبوط حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة جمعها من 31 مباراة، واحرز لاعبوه 31 هدف ودخل مرماه 39 هدف، ويفصل بين وادي دجلة واخر مركز في الهابطين 4 نقاط فقط مما يجعل الفريق مهدد بقوة للهبوط الى القسم الثانى.