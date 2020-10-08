بنسبة نجاح 31.5%.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة المؤجلين

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا إلى الإدارة المركزية للتعليم الثانوى بالوزارة بالمستندات التى تثبت أحقيتهم فى أداء الدور الثاني للطلاب المؤجلين وحصلوا على موافقات قد وصل إلي 241 طالب/طالبة أدى منهم الامتحان طبقًا للجدول المعتمد 207 طالب/طالبة وتغيب (34) طالب/طالبة نجح منهم (76) طالب/طالبة بنسبة (31.5%).
وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه حرصًا من الوزارة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فإن هؤلاء الطلاب لهم الحق فى التضرر من نتائج المواد التى قاموا بأداء الامتحان فيها فى هذا الدور فقط ولا يحق لهم التضرر فى المواد التى سبق وأن أدوا الامتحان فيها سابقًا.
وأضاف حجازي، أنه تم التنبيه على لجان النظام والمراقبة بفتح باب التظلمات لمدة (5) أيام تبدأ من يوم الأحد الموافق 11/10/2020 وتنتهى يوم الخميس 15/10/2020 أى قبل موعد بدء الدراسة، على أن تسدد الرسوم المخصصة للاطلاع وقدرها (مائة جنيه) عن كل مادة فى أى فرع من فروع بنك مصر لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وبنفس الشروط والقواعد التى تم الإعلان عنها سلفًا.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع الإجراءات التي تمت لعقد هذا الامتحان هى فقط للظروف الاستثنائية التى شهدها هذا العام فى ظل جائحة كورونا.
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