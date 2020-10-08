نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة وتحديث البيانات للعمالة المتضررة وحل مشاكل التسجيل بالقوى العاملة في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة: وزارة القوى العاملة المصرية قامت بمد صرف دفعات أخرى من منحة ال 500 جنيه للعمالة المتضررة، حيث هذا ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد صرف المنحة لنهاية العام الذي نحن بصدده، وتقرر الصرف لمدة ثلاثة شهور أخرى من شهر اكتوبر إلى نهاية عام 2020، وتم وصول رسائل للمستحقين بتحديث بياناتهم على الهواتف الخاصة بهم، وتم إرسال رابط تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة من رقم 2030 للمستفيدين، وتم إرسال رابطين رابط مباشر للتسجيل والتحديث وهو www.labour.idsc.gov.eg، وموقع آخر وهو موقع القوى العاملة وهو www.manpower.gov.eg، وهو الرابط الرسمي للقوى العاملة المصرية، ومن خلاله يتم دخولك على التحديث، تايع معنا طريقة تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة لصرف المنحة للمرحلة الرابعة، وحل بعض شكاوي التسجيل.
ما هو رابط تسجيل وتحديث العمالة الغير منتظمة بالقوى العاملة المصرية
رابط تحديث العمالة الغير منتظمة لصرف المنحة، هو رابط موقع القوى العاملة المصرية وهو، http://Www.manpower.gov.eg، وهو الرابط الذي تقوم من خلاله بالدخول على تحديث بياناتك، وذلك من خلال الضغط على تحديث بيانات المستفيدين من العمالة الغير منتظمة، وسيقوم الموقع بنقلك لموقع آخر وهو http://Www.labour.idsc.gov.eg، وهذا الموقع به تسجيل وتحديث بياناتك، ستقوم بكتابة جميع بياناتك صحيحة، وهناك موقع للاستعلام عن حالتك من صرف منحة ال 500 جنيه، وهو تقوم فيه بكتابة رقمك القومي، وكتابة رقم الطلب الذي تم إرساله إليك بعد التسجيل، ورقم التليفون وتضغط بحث، ولكن البحث برقم الطلب سيكون متاح بعد الانتهاء من تسجيل وتحديث جميع مستفيدي منحة العمالة الغير منتظمة من المنحة، في المدة المحددة من الوزارة.
تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة وشكاوي التسجيل ورقم الطلب ومشكلة تم استخدام الرقم القومي من قبل
- أولاً: بعد فتح الموقع وتسجيل بياناتك وتضغط تسجيل ستفتح صفحة أخرى بها رقم الطلب الخاص بك، وهذا هو رقم الطلب بعد التحديث، أما في الشهور السابقة والعمالة التي صرفت لم يكن لها رقم طلب بعد التسجيل أو تم نسيانه، ورقم الطلب هو الذي سيتم الاستعلام به عن حالتك من صرف المنحة وبعد دراسة موقفك من الجهات المختصة بالوزارة للقوى العاملة المصرية.
- مشكلة الرقم القومي مسجل من قبل بالعمالة الغير منتظمة: وهذه المشاكلة صادفت أغلب المسجلين في العمالة الغير منتظمة، ولكن هي ليست مشكلة لأنه بالفعل أنت بياناتك مسجلة لدى وزارة القوى العاملة المصرية، في فئة العمالة الغير منتظمة، حتى من يقوم بتسجيل وتحديث بياناتهم وقد تم الصرف لهم سابقاً هم بالفعل مسجيل ولكن هذا تحديث لبياناتهم للتحديث سواء من زواج أو غيره.
- عند التسجيل لنفسك وتريد التسجيل لشخص آخر، حاول أن تقوم بتحديث الصفحة حتى يتم التسجيل للشخص الآخر بطريقة صحيحة وبرقم طلب آخر.
- كتابة اسم الزوجة إذا كنت متزوج مهم، وكذلك أسماء الأولاد.
- إذا كنت ترغب في التدريب بالقوى العاملة، قم بالضغط على أرغب في التدريب واختار القسم الذي تريد التدريب فيه.
- مشكلة كتابة الموقع الالكتروني في تحديث بيانات العمالة المتضررة: ليس بضروري كتابة الموقع الالكتروني إن لم يوجد معك.
- جميع الخانات التي عليها علامة نجمة حمراء إجباري عليك كتابة هذه الخانات.
- التركيز على رقمك القومي ورقم هاتفك لإنك من خلالهم سيتم الاستعلام والتواصل معك.
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