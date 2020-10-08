نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة وتحديث البيانات للعمالة المتضررة وحل مشاكل التسجيل بالقوى العاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة: وزارة القوى العاملة المصرية قامت بمد صرف دفعات أخرى من منحة ال 500 جنيه للعمالة المتضررة، حيث هذا ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد صرف المنحة لنهاية العام الذي نحن بصدده، وتقرر الصرف لمدة ثلاثة شهور أخرى من شهر اكتوبر إلى نهاية عام 2020، وتم وصول رسائل للمستحقين بتحديث بياناتهم على الهواتف الخاصة بهم، وتم إرسال رابط تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة من رقم 2030 للمستفيدين، وتم إرسال رابطين رابط مباشر للتسجيل والتحديث وهو www.labour.idsc.gov.eg، وموقع آخر وهو موقع القوى العاملة وهو www.manpower.gov.eg، وهو الرابط الرسمي للقوى العاملة المصرية، ومن خلاله يتم دخولك على التحديث، تايع معنا طريقة تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة لصرف المنحة للمرحلة الرابعة، وحل بعض شكاوي التسجيل.

ما هو رابط تسجيل وتحديث العمالة الغير منتظمة بالقوى العاملة المصرية

رابط تحديث العمالة الغير منتظمة لصرف المنحة، هو رابط موقع القوى العاملة المصرية وهو، http://Www.manpower.gov.eg، وهو الرابط الذي تقوم من خلاله بالدخول على تحديث بياناتك، وذلك من خلال الضغط على تحديث بيانات المستفيدين من العمالة الغير منتظمة، وسيقوم الموقع بنقلك لموقع آخر وهو http://Www.labour.idsc.gov.eg، وهذا الموقع به تسجيل وتحديث بياناتك، ستقوم بكتابة جميع بياناتك صحيحة، وهناك موقع للاستعلام عن حالتك من صرف منحة ال 500 جنيه، وهو تقوم فيه بكتابة رقمك القومي، وكتابة رقم الطلب الذي تم إرساله إليك بعد التسجيل، ورقم التليفون وتضغط بحث، ولكن البحث برقم الطلب سيكون متاح بعد الانتهاء من تسجيل وتحديث جميع مستفيدي منحة العمالة الغير منتظمة من المنحة، في المدة المحددة من الوزارة.

تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة وشكاوي التسجيل ورقم الطلب ومشكلة تم استخدام الرقم القومي من قبل