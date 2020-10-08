رئيس مجلس النواب ينعى النائبة منى منير

وقال الدكتور على عبد العال، فى بيان له، إنه يتقدم بأحر التعازى وصادق المواساة، فى وفاة النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ومن المقرر تشييع جثمان النائبة البرلمانية منى منير، غدا الجمعة، بكنسية المرعشلى بالزمالك، على أن يقام العزاء يوم السبت، فى تمام الساعة السادسة مساء، بذات الكنيسة.

يذكر أن النائبة منى منير كانت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، وكان لها عدة مواقف خلال عضويتها للبرلمان.

يشار أيضا إلى أن البرلمانية الراحلة ساهمت وشاركت فى العديد من المناقشات المهمة للجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب من خلال الاقتراحات والمناقشات.

كما ساهمت فى المناقشات الخاصة بتعظيم الدور المصرى فى إفريقيا، من خلال تنشيط التعاون بين مصر والأشقاء الأفارقة فى جميع المجالات.

وساهمت أيضا مع لجنة الشؤون الإفريقية فى تنشيط التعاون الفنى مع الدول الإفريقية وبناء الكوادر من خلال الدورات التدريبية.