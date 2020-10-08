فيديو.. مدير الكلية الحربية: أعداد الطلاب المتقدمين يصل إلى 200 ألف سنويا

قال اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الكلية الحربية، إن هذا العام شهد زيادة ملحوظة فى أعداد الطلاب المتقدمين لاختبارات القبول، مشيرا إلى أن هذا يعكس مدى الوعى لتضحيات القوات المسلحة فى الدفاع عن تراب الوطن.





وفى لقاء مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج مصر تستطيع، عبر فضائية dmc، أوضح اللواء أشرف سالم، أن أعداد الطلاب المتقدمين للكلية الحربية سنويًا يتراوح من 100 ألفا إلى 200 ألف. وأضاف أنه يتم تعيين أطباء متواجدين على بوابات الدخول للكشف على الطلبة المتقدمين، فضلا عن بوابات التعقيم، كما يتم التأكيد على ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعى. وأشار إلى أن مدة تواجد الطالب فى الكلية الحربية، هى 3 سنوات ميلادية، يدرس خلالها فى السنة الأولى مجموعات أساسية فى العلوم العسكرية، وفى السنة الثانية علوم إنسانية وأساسيات علمية، أما السنة النهائية فيدرس فيها الطالب مواد تخصصية. وتابع مدير الكلية الحربية: "أيضا يتم إيفاد مجموعة من الطلبة المتفوقين علميا وانضباطيا للأكاديميات العسكرية الأجنبية".

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