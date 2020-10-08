فيديو: رئيس مجلس الطب العسكرى: الاستعداد للكلية الحربية يبدأ منذ الصغر

قال اللواء طبيب علاء غيتة، رئيس مجلس الطب العسكرى العام، إن الاستعداد للالتحاق بالكلية الحربية لابد أن يبدأ منذ الصغر وليس بعد للثانوية العامة، مشيرا إلى أن استعداده متأخرا لا يمكنه من استيفاء الشروط الواجب توافرها خلال هذه الفترة القصيرة.





وأوضح اللواء غيتة فى لقائه مع الإعلامى أحمد فايق، عبر برنامج "مصر تستطيع"، على فضائية dmc، أن الأسرة عليها دور كبير فى تنشئة الطفل منذ الصغر، لتهيئته للقبول بالكلية الحربية، بداية من الأكل الصحى، وممارسة الرياضة، والقراءة والاطلاع. ووجه رئيس مجلس الطب العسكرى العام، رسالة لأولياء الأمور، مفادها "ضابط المستقبل يبدأ من الطفولة"، مشيرا إلى أنهم من خلال الكشف الطبى فى الكلية الحربية، اكتشفوا وجود حالات سمنة، مشيرا إلى أن من يحاول التخسيس متأخرا، يظهر لديه آثار ترهل. وتابع أن من العادات السيئة التى يجب الابتعاد عنها، هى الألعاب الإلكترونية، مشيرا إلى أنها تسبب ضعف فى النظر وأيضا تقوس فى فقرات الظهر.

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