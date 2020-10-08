المصريين الأحرار ناعيًا منى منير: الساحة السياسية خسرت رمزا للعطاء والوطنية

وتقدم الحزب رئيسًا وأعضاء بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة النائبة والأم الفاضلة وكل محبيها فى ربوع مصر وضواحيها.

وقال الحزب فى بيانه، اليوم الخميس :" إن الساحة السياسية بل والإنسانية فقدت رمزًا للخدمة والعطاء والوطنية برحيل سيدة علمت أجيال وكانت فى مقدمة الصفوف للدفاع عن هوية الوطن".

وأضاف: نسأل الله القدير أن يُرسل التعزية لقلوب الأسرة وينيح روح المنتقلة مع الأبرار والقديسين و يجازيها خيرا عن أعمالها.

وأشار إلى أن الجميع بالحزب يتذكر دورها الرائد ومحبتها الفياضة للجميع منذ عضويتها بالحزب وحتى آخر طرفه عين.