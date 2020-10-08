مفتى الجمهورية ينعى العالم والفقيه محمد كمال إمام

نعى فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، العالمَ الجليل والفقيه الأصولى الأستاذ الدكتور محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، الذى وافته المنية مساء اليوم، عن عمر ناهز 74 عامًا.





وقال مفتى الجمهورية فى بيانه، اليوم الخميس، إن الفقيد الراحل أثرى الفكر الإسلامى بالعديد من الموسوعات الفقهية والمصنفات المهمة والمعتبرة، خاصة فى مقاصد الشريعة وأحكام الأسرة والإفتاء والقانون، وقد استفاد منها عدد كبير من الباحثين فى الفقه الإسلامى وعلومه. وأشار إلى أن الراحل -رحمه الله- قدَّم خدمات علمية جليلة لدار الإفتاء المصرية على مدى العقود الماضية، داعيًا الله أن يثيبه عليها جميل الثواب، وأن يجعلها ذخرًا له يوم الدين. وتوجه علام بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وتلامذته ومحبيه، داعيًا الله أن ينزله منازل الأولياء والصالحين وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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