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ومن جانبها، أكدت "هيريندا سيدو"، نائب الوكيل الدائم لوزارة الخارجية والتجارة الاسترالية، فى كلمتها عمق العلاقات بين بلادها ومنظمة التعاون الإسلامى، وحرص استراليا على التعاون الدائم مع الدول الأعضاء بها.
هذا، ويعد الحفل هو الأول من نوعه الذى يتم تنظيمه فى استراليا وبمشاركة 24 سفارة تمثل دول منظمة التعاون الإسلامى فى كانبرا، وجاء ليعكس العلاقات الوثيقة والمتشعبة بين دول المنظمة واستراليا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفارة مصر فى كانبرا تشارك فى احتفال ذكرى تأسيس التعاون الإسلامى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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