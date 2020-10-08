سفارة مصر فى كانبرا تشارك فى احتفال ذكرى تأسيس التعاون الإسلامى

شاركت سفارة جمهورية مصر العربية فى كانبرا، فى الاحتفال الذى تم تنظيمه بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لتأسيس منظمة التعاون الاسلامى فى 25 سبتمبر 1969، وذلك بحضور كبار المسئولين الاستراليين والسفراء المعتمدين بالبلاد.





ومن جانبها، أكدت "هيريندا سيدو"، نائب الوكيل الدائم لوزارة الخارجية والتجارة الاسترالية، فى كلمتها عمق العلاقات بين بلادها ومنظمة التعاون الإسلامى، وحرص استراليا على التعاون الدائم مع الدول الأعضاء بها.

هذا، ويعد الحفل هو الأول من نوعه الذى يتم تنظيمه فى استراليا وبمشاركة 24 سفارة تمثل دول منظمة التعاون الإسلامى فى كانبرا، وجاء ليعكس العلاقات الوثيقة والمتشعبة بين دول المنظمة واستراليا.