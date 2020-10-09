وزير الأوقاف ينعى العالم الدكتور محمد كمال إمام 

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأستاذ الدكتور محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، الذى وافته المنية مساء الخميس عن عمر ناهز 74 عامًا.





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