أسامة هيكل ناعيا النائبة منى منير : مثالا فى حسن الحق

نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، النائبة منى منير عضو مجلس النواب التى وافتها المنية اليوم.



نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، النائبة منى منير عضو مجلس النواب التى وافتها المنية اليوم. وقال هيكل فى تصريحات صحفية، إنها كانت مثالا فى حسن الخلق والتفانى لخدمة الوطن، رحم الله الفقيدة وألهم أسرتها الصبر والسلوان.

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