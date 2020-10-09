صور .. منح الإعلامى حسام فاروق الدكتوراة فى العلوم السياسية بمرتبة الشرف

قررت اللجنة العلمية بقسم العلوم السياسية، بكلية التجارة بجامعة بورسعيد، اليوم الخميس، منح الإعلامى حسام فاروق عبد الرحمن، درجة الدكتوراة فى العلوم السياسية، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها فى المحافل العلمية.





وكان عنوان رسالة الدكتوراة التى أعدها، حسام فاروق، رئيس تحرير مجلة حريتى "دور وسائل التنشئة السياسية فى مُواجهة ظاهرةِ الإرهابِ". وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور جمال على زهران أستاذ العلوم السياسية ورئيس قسم العلوم السياسية الأسبق كلية التجارة - جامعة بورسعيد "رئيسا ومشرفا"، والدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام - جامعة القاهرة "مناقشاً". كما تكونت اللجنة من الدكتورة أمانى أحمد إسماعيل خضير، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية السابق بكلية التجارة – جامعة قناة السويس ورئيس قسم العلوم السياسية بالجامعة البريطانية بالقاهرة"مشرفاً"، والدكتور محمد بهاء الدين الغمرى أستاذ العلوم السياسية غير المتفرغ بكلية التجارة - جامعة بورسعيد "مناقشاً". وقررت اللجنة منح الباحث درجة الدكتورة فى فلسفة العلوم السياسية بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف الأولى وأوصت بطبع وتداول الرسالة فى المحافل العلمية. موضوع وتوصيات الرسالة وتندرج الرسالة ضمن الدراسات البينية ما بين الإعلام والسياسية وتتخصص على وجه الدقة فى الإعلام السياسى وتحليل مضمون الخطاب السياسى فى الإعلام، تجاه ظاهرة الإرهاب فى الفترة من 2011 - 2017. وتمثلت عينة الدراسة التحليلية فى برنامج صباح الخير يا مصر عن تلك الفترة، بينما تمثلت عينة الدراسة الميدانية فى 400 مفردة من القاهرة والجيزة. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تعرض الجمهور للإعلام السياسى وتكوين ثقافة ووجهة نظر حول ظاهرة الإرهاب، وأوصت الرسالة بالاهتمام بالبرامج السياسية شكلا ومضمونا فى التليفزيون الرسمى والاهتمام ببحوث المشاهدين.

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